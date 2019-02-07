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Fenerbahçe'den yeni transferlere imza töreni

07 Şubat 2019 Perşembe 13:01
Fenerbahçe'den yeni transferlere imza töreni


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, yeni transferleri Sadık Çiftpınar, Tolgay Arslan, Victor Moses, Miha Zajc ve Serdar Aziz için imza töreni düzenledi.

Sarı-lacivertli kulübünün Youtube hesabından yayımlanan videoda, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende, yeni transferlere soruları Fenerbahçeli futbolcular sordu.

İmza töreninde, sportif direktör Damien Comolli, teknik direktör Ersun Yanal, idari menajer Volkan Ballı ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki de katıldı.


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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 13:01
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