Fenerbahçe'den yeni transferlere imza töreni



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, yeni transferleri Sadık Çiftpınar, Tolgay Arslan, Victor Moses, Miha Zajc ve Serdar Aziz için imza töreni düzenledi. Sarı-lacivertli kulübünün Youtube hesabından yayımlanan videoda, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende, yeni transferlere soruları Fenerbahçeli futbolcular sordu. İmza töreninde, sportif direktör Damien Comolli, teknik direktör Ersun Yanal, idari menajer Volkan Ballı ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki de katıldı.



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