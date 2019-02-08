Fenerbahçe'den Valbuena kararı! Sezon sonu...

Fenerbahçe'ye geçen sezon yaklaşık 1,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan, Aykut Kocaman döneminde yedek kalması eleştirilen Mathieu Valbuena'nın sarı-lacivertlilerdeki geleceği de şekilleniyor.

Bu sezon da forma şansı bulmakta zorlanan, Erwin Koeman döneminde ise gösterdiği performansla dikkatleri çeken Fransız yıldızın ülkesine döneceği iddia edildi.

Sarı-lacivertlilerle geçen yıl 2 yıllık sözleşme yapan ve mukavelesinde 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunan Valbuena'nın sözleşmesinin uzatılmayacağı öğrenildi. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılarak ülkesine döneceği kaydedildi.

Valbuena bu sezon 11'i Süper Lig'de olmak üzere 19 maçta forma giyerken 2 gol attı, 5 golün de hazırlayıcısı oldu.

Mathieu Valbuena'ya 6 maç lazım

Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena bu sezon toplam 25 maçta forma giyerse, opsiyon otomatik olarak devreye girecek ve sözleşme bir yıl uzayacak. Valbuena toplam 19 maçta takımla sahaya çıktı. Yani 6'şar maç daha çıkarsa, 1 yıllık sözleşmeyi otomatik olarak hak edecek.

(Habertürk)