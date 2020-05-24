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Spor

Fenerbahçe'den transfer hamlesi! TFF 3.Lig ekibinde forma giyen...

Genç yetenekleri kadrosuna katmaya devam eden Fenerbahçe, TFF 3.Lig ekiplerinden Belediye Derince Spor'da forma giyen Yiğitali Bayrak'ı yakın takibe aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 23:31:00 -
Fenerbahçe'den transfer hamlesi! TFF 3.Lig ekibinde forma giyen...

Ekonomik sorunlar nedeniyle yeni sezon için transfer çalışmalarında genç ve yerli isimlere yönelen Fenerbahçe, geçtiğimiz haftalarda TFF 3. Lig ekiplerinden Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Bir genç yetenek daha!

Sarı-lacivertliler, bu kez yine bir TFF 3. Lig ekibi olan Belediye Derince Spor Kulübü'nden Yiğitali Bayrak'ı listeye aldı. Genç oyuncu bu sezon 7 gol 6 asistle oynadı.

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