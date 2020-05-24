Fenerbahçe'den transfer hamlesi! TFF 3.Lig ekibinde forma giyen...

Ekonomik sorunlar nedeniyle yeni sezon için transfer çalışmalarında genç ve yerli isimlere yönelen Fenerbahçe, geçtiğimiz haftalarda TFF 3. Lig ekiplerinden Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Bir genç yetenek daha!

Sarı-lacivertliler, bu kez yine bir TFF 3. Lig ekibi olan Belediye Derince Spor Kulübü'nden Yiğitali Bayrak'ı listeye aldı. Genç oyuncu bu sezon 7 gol 6 asistle oynadı.