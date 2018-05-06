Fenerbahçe'den transfer bombası Nuri Şahin

Lig ve kupadaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı- Lacivertli kulüpten Nuri Şahin için sürpriz bir atak geldi.

Fener yönetiminin, sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılacak olan Nuri Şahin'in menajeri ile temasa geçtiği ve ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

Fener'e prensipte 'Evet' dedi

Daha önce Türkiye'de futbol oynamaya sıcak bakmayan Nuri Şahin'in de bu fikrini değiştirdiği, Fenerbahçe'ye prensipte 'Evet' dedeği belirtildi.

1 yıllık sözleşmesi bulunan Nuri için kulübü ile de görüşülecek.

Maliyeti yüksek olmayacak

Dortmund'un Nuri Şahin'in ayrılmasına onay verdiği için Fenerbahçe'nin Alman kulübüne yüksek bir bonservis ücreti ödemesi beklenmiyor.

Gerçek yeri orta sahanın ortası

Orta sahanın ortası, ön libero ve zaman zaman da 10 numaralı bölgede forma giyen Nuri Şahin 52 kez A Milli Takım forması giydi. Nuri Şahin Dortmun'dan önce 1 sezon da Real Madrid forması da giymişti.

Kaynak:Takvim