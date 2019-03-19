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Fenerbahçe'den ses getirecek forvet hamlesi! 16 gol, 8 asist...

Gelecek sezonun kadrosunu belirlemeye başlayan Fenerbahçe, İskoçya ekiplerinden Rangers'da top koşturan Alfredo Morelos’u yakın markaja aldı.

19 Mart 2019 Salı 13:07
Fenerbahçe'den ses getirecek forvet hamlesi! 16 gol, 8 asist...

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına erken start verdi… Tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı çeken Sarı-Lacivertliler, gündemine Glasgow Rangers’ın Kolombiyalı golcüsü Alfredo Morelos’u aldı… Teknik direktör Ersun Yanal ve Başkan Ali Koç’la görüşen sportif direktör Damien Comolli, 22 yaşındaki oyuncu için İskoç ekibiyle temasa geçti. Yapılan bu görüşmeler İngiliz basınına da yansıdı. İngilizler ‘F.Bahçe, genç Kolombiyalının peşinde’ başlığıyla haberi duyurdu.

8 milyon Euro!

2017 yılında Helsinki’den İskoç ekibine 1 milyon 200 bin euroya transfer olan 22 yaşındaki oyununun 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor… Glasgow Rangers, formasıyla bu sezon 25 maça çıkan Kolombiyalı 16 gol, 8 asistlik performans sergiledi. 1.77 boyundaki oyuncu, santrfor bölgesinin yanı sıra sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor. Piyasa değeri üç milyon euro olan Morales için Rangers’in F.Bahçe’ye kapıyı 8 milyon eurodan açtığı ancak Sarı-Lacivertliler'in 5 milyon euro önerdiği belirtildi.

Güneş

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:07
  1. Fenerbahçe
  2. Rangers
  3. Alfredo Morelos
  4. İskoçya
  5. Kolombiya

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