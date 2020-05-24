Fenerbahçe'den Şenol Güneş bombası
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe sürpriz bir isme yöneldi.
Ersun Yanal ile yolarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör adayları belirlenmeye başlıyor.
Yerli isim düşünülüyor!
Abdullah Avcı ve Erol Bulut isimlerini yalanlayan Fenerbahçe'de bir başka isim ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğuna A Milli takım teknik patronu Şenol Güneş'i getirmek için harekete geçti.
Sarı lacivertli kurmayların EURO 2020'nin 1 yıl ertelenmesinin ardından milli takımda yer alan teknik patron Şenol Güneş için nabız yoklayacağı belirtildi.