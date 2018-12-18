Fenerbahçe'den muhteşem dönüş!

THY Euroleague'in 13. haftası, dev bir maça sahne oldu. Şampiyonluğun en büyük favorilerinden Fenerbahçe Beko ve CSKA Moskova, İstanbul'da karşı karşıya geldi.

CSKA Moskova'nın bir ara farkı 15'e kadar çıkarttığı maçta Fenerbahçe, 3. periyotta 19-0'lık harika serisiyle öne geçti ve Rus rakibini 79-75 mağlup ederek 12. galibiyetini aldı ve zirvedeki yerini korudu.

Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 19 sayıyla Fenerbahçe Beko'dan Jan Vesely oldu.

FENERBAHÇE BEKO: Jan Vesely 19, Marko Guduric 15, Kostas Sloukas 7, Nicolo Melli 9, Luigi Datome 10, Nikola Kalinic 10, Ahmet Düverioğlu, Ali Muhammed 5, Melih Mahmutoğlu, Erick Green , Joffrey Lauvergne 4, Sinan Güler

CSKA MOSKOVA: Nikita Kurbanov, Othello Hunter 11, Alec Peters 5, Daniel Hackett 10, Nando De Colo 3, Sergio Rodriguez 11, Will Clyburn 17, Cory Higgins 12, Kyle Hines 6, Andrey Vorontsevich, Mikhail Kulagin, Joel Bolomboy

FENERBAHÇE BEKO 79-75 CSKA MOSKOVA

1. PERİYOT: 18-26

DEVRE: 36-48

3. PERİYOT: 60-62

5 FAUL ALAN: Kyle Hines (CSKA MOSKOVA)