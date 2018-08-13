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Fenerbahçe'den Mangala bombası!

Süper Lig'e Bursaspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Manchester City'de forma giyen Fransız oyuncu Mangala için harekete geçti.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:49
Fenerbahçe'den Mangala bombası!

Manchester City'de forma giyen 27 yaşındaki Mangala'nın sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuyu kiralık olarak istiyor.

COMOLLİ'YE ÖNERİLDİ

İngiltere'deki kulüplerle çok iyi ilişkileri bulunan Sportif Direktör Damien Comolli'ye Fransız oyuncu Mangala önerildi.

STOPER ADAYLARI 4'E YÜKSELDİ

Kanarya, Stoke City'li Martins Indi, Anderlecht'li Kara Mbodj ve Milan'lı Mateo Musacchio ile de temaslarını sürdürüyor. Fenerbahçe'de bu 3 isme Mangala  da eklendi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BİTECEK

F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin önümüzdeki hafta yapacağı görüşmelerle stoper transferini sonlandırması bekleniyor. Teknik Direktör Phillip Cocu da stoper transferini dört gözle bekliyor.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:49
  1. Fenerbahçe
  2. Damien Comolli
  3. Mangala

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