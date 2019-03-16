Fenerbahçe'den CAS bilgilendirmesi





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor'un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptığı başvuru ile ilgili bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor Kulübünün FIFA’ya yapılan başvurunun reddedilmesi sonrası, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı itiraza ilişkin duruşma, dün İsviçre’nin Lozan kentinde gerçekleşti. Trabzonspor’un FIFA’ya ve buna bağlı olarak CAS’a başvuru yapma hakkı olup olmadığı ve başvuru usullerine uyup uymadığının incelenmesi amacıyla gerçekleşen duruşma süresince hem kulübümüz avukatları hem de FIFA ve Türkiye Futbol Federasyonunun avukatları, Trabzonspor’un başvurusunun dayanaksız olduğunu savundu. Yargılamayı etkilememek için gizlilik kuralı uyarınca daha fazla detay veremeyeceklerini dile getiren hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyelerimiz Fethi Pekin ve Alper Pirşen, takip ettikleri duruşmanın çok olumlu geçtiğini, avukatlarımızın savunmalarının çok ikna edici olduğunu ve kararın Fenerbahçe adına olumlu olacağı yönünde bir beklenti içerisinde olduklarını ifade ettiler."