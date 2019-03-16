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Fenerbahçe’den CAS açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor’un CAS’a yaptığı itiraz nedeniyle görülen duruşmayla ilgili açıklama yaptı.

16 Mart 2019 Cumartesi 20:30
Fenerbahçe’den CAS açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor’un CAS’a yaptığı itiraz nedeniyle görülen duruşmayla ilgili açıklama yaptı.


Sarı-lacivertli ekibin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Trabzonspor Kulübü’nün FIFA’ya yapılan başvurunun reddedilmesi sonrası, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) yaptığı itiraza ilişkin duruşma, dün İsviçre’nin Lozan kentinde gerçekleşti.


Trabzonspor’un FIFA’ya ve buna bağlı olarak CAS’a başvuru yapma hakkı olup olmadığı ve başvuru usullerine uyup uymadığının incelenmesi amacıyla gerçekleşen duruşma süresince hem Kulübümüz avukatları hem de FIFA ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun avukatları, Trabzonspor’un başvurusunun dayanaksız olduğunu savundu. Yargılamayı etkilememek için gizlilik kuralı uyarınca daha fazla detay veremeyeceklerini dile getiren Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyelerimiz Fethi Pekin ve Alper Pirşen, takip ettikleri duruşmanın çok olumlu geçtiğini, avukatlarımızın savunmalarının çok ikna edici olduğunu ve kararın Fenerbahçe adına olumlu olacağı yönünde bir beklenti içerisinde olduklarını ifade ettiler."

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 20:30
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