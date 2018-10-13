Fenerbahçe'den Canaria’ya farklı tarife!
Fenerbahçe, konuk ettiği İspanya ekibi Gran Canaria’yı 97-72 yendi.13 Ekim 2018 Cumartesi 09:34
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin ilk hafta maçında Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanya ekibi Herbalife Gran Canaria ile karşılaştı. THY Euroleague ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, konuk ettiği İspanya ekibi Gran Canaria’yı 97-72 yendi.
Bir pozisyonda Fenerbahçeli Nicolo Melli (4), Herbalife Gran Canaria oyuncusu Xavier (22) ile mücadele etti.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Christos Christodoulou xx, Carmelo Paternico xx, Fernando Rocha xx
FENERBAHÇE: Melli (4), Melih (2), Ennis (5), Kalinic (16), Sloukas (8), Guduric (8), Vesely (19), Sinan (7), Ali Muhammed, Ahmet (4), Datome (12), Lauvergne (12)
GRAN CANARİA: Oliver (7), Hannah (7), Eriksson, Balvin (4), Baez (2), Pasecniks (12), Pauli (7), Rabaseda (3), Evans (13), Strawberry (8), Fischer, Tillie (9)
1. PERİYOT: 22-10
DEVRE: 49-35
3. PERİYOT: 75-58
YORUM YAZ