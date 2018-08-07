Fenerbahçe'den ayrılan yıldız oyuncu NBA'e gitti
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Amerikalı basketbolcu James Nunnally, NBA takımlarından Minnesota Timberwolves'la anlaştı.07 Ağustos 2018 Salı 22:01
Geride kalan iki sezon Fenerbahçe forması giyen James Nunnally, NBA ekiplerinden Minnesota Timberwolves'la iki yıllık sözleşme imzaladı.
2016 yılında İtalya'da MVP seçilen Nunnally, Fenerbahçe'nin 2017'de kazandığı THY EuroLeague şampiyonluğunda da büyük pay sahibi olmuştu.
EUROLEAGUE'DE 9,3'LÜK SAYI ORTALAMASIYLA OYNAMIŞTI
ABD'li oyuncu, THY EuroLeague'de 9,3 sayı, 2,1 ribaund ortalamaları tutturmuştu. 28 yaşındaki oyuncu, 3 sayı çizgisinden yüzde 55,4'lük isabet oranı yakalamıştı.
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