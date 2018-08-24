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Fenerbahçe'den 4 yıllık imza! Resmen duyurdular

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, FC Zürich'ten transfer ettiği Michael Frey ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

24 Ağustos 2018 Cuma 18:15
Fenerbahçe'den 4 yıllık imza! Resmen duyurdular

 

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, yeni transferi Michael Frey 4 yıllık sözleşme imzaladığıını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüzün, bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübü FC Zürich ile anlaşmaya vardığı 24 yaşındaki santrafor Michael Frey, bu sabah sağlık kontrolünden geçmesinin ardından kendisini Fenerbahçe’ye bağlayan 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

İmza sırasında Sportif Direktörümüz Damien Comolli hazır bulundu. Frey’e Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi de gezdirildi.

DAMİEN COMOLLİ: FREY ÇOK GÜÇLÜ VE ÇOK YETENEKLİ BİR OYUNCU

Sportif Direktörümüz Damien Comolli transfer süreciyle ilgili, “Yönetim Kurulumuz takıma takviye yapma konusunda ne kadar kararlı olduğunu gösterdi. Bizim için çok önemli bir transfer oldu. Bu pozisyonda gerçekten yetenekli ve genç oyuncular bulmak çok zordur. Kendisi bize genç ve taze bir kan olacak” ifadelerini kullandı.

Michael Frey’in özelliklerinden de bahseden Comolli, “Gördüğünüzde ne kadar güçlü olduğunu hemen fark ediyorsunuz. Fiziksel olarak gerçekten çok güçlü bir oyuncu. Topsuz oyunda çok sert. Rakip defansı çok rahatsız eden bir isim. Aynı zamanda toplu oyunda çok yetenekli ve golde çok becerikli bir oyuncu” diye konuştu.

Frey’in çok büyük katkı sağlayacağını ve aynı zamanda çok büyük bir yatırım olacağını belirten Comolli, “Kendisi çok genç ve gelişmeye çok açık bir oyuncu. İleride bu kulübün çok büyük bir değeri olacaktır” dedi.

Taraftarların heyecanına da değinen Comolli, “Takımıza kattığımız isimler çok yönlü isimler. Hem katkı sağlayabiliyorlar hem de direkt gol atacak isimler. İleride kendilerini geliştirip daha değerli hale gelecekler” diyerek sözlerini noktaladı.

MİCHAEL FREY: ÇOK MUTLUYUM

Michael Frey ise, “Çok mutluyum. Kendimle gurur duyuyorum. Geçen sene iyi bir sezon geçirdim. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğim. Gollerimi atacağım ve bu sayede takımıma puanlar kazandıracağım. Hep beraber çalışır ve birlik olursak başarıya ulaşacağımızı, istediğimizi elde edeceğimizi düşünüyorum” dedi.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 18:15
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