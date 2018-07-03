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Fenerbahçe'den 3 Temmuz kumpasıyla ilgili açıklama

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 3 Temmuz 2011 tarihinde başlatılan 'futbolda şike' soruşturmasıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

03 Temmuz 2018 Salı 10:48
Fenerbahçe'den 3 Temmuz kumpasıyla ilgili açıklama

Fenerbahçe Kulübü'nün açıklamasında, 2010-2011 sezonunun ardından 3 Temmuz 2011'de başlatılan "futbolda şike" soruşturması sürecine ilişkin, "Kumpasın 7. yılında, Fenerbahçe'ye kasteden tüm şahıs ve kurumlardan hesap sorulacağını yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti ve spor tarihimizin en alçak kumpaslarından biri olan, 3 Temmuz Şike Kumpası’nın üzerinden tam 7 yıl geçti. Eski başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve eski yöneticilerimizin özgürlüklerinin gasbıyla başlayan, sonrasında kulübümüze maddi-manevi sayısız hasar veren bu süreç içerisinde, Fenerbahçe'nin en önemli gücü, dünyanın en güzel taraftarının canı pahasına ortaya koymuş olduğu özgürlük mücadelesi oldu. Fenerbahçe'sine sahip çıkan binlerce Fenerbahçeli, yıllarca gözyaşı döktü, üzüldü, ancak avazı çıktığı kadar bağırmaktan da geri durmadı 'Fenerbahçe yıkılmaz' diye."

''YAŞATILAN ZULÜM UNUTULMAYACAKTIR''

Yargıtay'ın beraat kararı vermesi durumunda maddi ve manevi zararlar için gerekli bütün hukuki işlemlerin başlatılacağı aktarılan açıklamada, "Fenerbahçeli, kendisine yaşatılan zulmü hiçbir şekilde unutmamıştır ve unutmayacaktır. Bizler, Fenerbahçe Spor Kulübünün yöneticileri olarak, kulübümüzü sürekli olarak yıpratan ve milyonlarca Fenerbahçelinin son 7 yıldır bir an önce sonuçlanmasını beklediği Yargıtay sürecinin artık beraatle son bulmasını, tertemiz kulübümüzün kamuoyu vicdanında tescillenmiş olduğu masumiyetinin, Yargıtay nezdinde de gerçekleşmesini bekliyoruz. Kumpasın 7. yılında, Fenerbahçe'ye kasteden tüm şahıs ve kurumlardan hesap sorulacağını yineliyoruz." denildi.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 10:48
  1. Fenerbahçe
  2. 3 Temmuz süreci
  3. futbolda şike davası

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