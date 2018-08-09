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Fenerbahçe'de yılın bombası Kevin Gameiro

Fenerbahçe La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen Kevin Gameiro'ya kanca attı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 14:09
Fenerbahçe'de yılın bombası Kevin Gameiro

İspanya’da uzun süredir beklenen transfer gerçekleşiyor. Atletico Madrid, Milan’ın yıldızı Nikola Kalinic’i sağlık kontrolünden geçirdi.
 
Transferin bugün açıklanması bekleniyor. Kalinic’in gelmesiyle birlikte Kevin Gameiro’nun ayrılığı da kesinleşti. Fransız yıldız, Fenerbahçe’nin en çok istediği forvetlerden biri.
 
Gameiro’nun önceliği Valencia olsa da Damien Comolli, bu transfer için tüm imkanları seferber etmeye kararlı. (Fanatik)

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 14:09
  1. Fenerbahçe
  2. Atletico Madrid
  3. Kavin Gameiro

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