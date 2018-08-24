Fenerbahçe'de yaprak dökümü! O da gidecek...

Sarı-lacivertliler, geçen sezon başında Monaco'dan aldığı Faslı orta sahasını Fransa Ligi ekibi Toulouse'a satıyor. Fenerbahçe'nin bu transferden 3 milyon Euro kazanması bekleniyor.



2018 Dünya Kupası'nda Fas formasıyla mücadele eden 32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 29 lig maçına çıkmış, 4 gol, 8 asistle takıma katkı vermişti.

(Fotomaç)