Fenerbahçe'de yaprak dökümü! O da gidecek...
Fenerbahçe'de gidecekler listesine eklenecek bir diğer ismin Nabil Dirar olacağı belirtildi.24 Ağustos 2018 Cuma 13:53
Sarı-lacivertliler, geçen sezon başında Monaco'dan aldığı Faslı orta sahasını Fransa Ligi ekibi Toulouse'a satıyor. Fenerbahçe'nin bu transferden 3 milyon Euro kazanması bekleniyor.
2018 Dünya Kupası'nda Fas formasıyla mücadele eden 32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 29 lig maçına çıkmış, 4 gol, 8 asistle takıma katkı vermişti.
(Fotomaç)
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