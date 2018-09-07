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Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci depremi

Galatasaray'ın sakat olduğu gerekçesiyle sözleşmesini feshettiği ve Fenerbahçe'ye transfer olan Tolga Ciğerci, sarı-lacivertli takımda da sakatlandı.

07 Eylül 2018 Cuma 16:40
Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci depremi

Fenerbahçe’nin Galatasaray’dan transfer ettiği Tolga Ciğerci’den kötü haber geldi.

1 AY TEDAVİ UYGULANACAK

Tolga'nın ayak baş parmağındaki rahatsızlık nedeniyle Almanya’ya gittiği ve burada 20 gün ila 1 ay arasında tedavi göreceği öğrenildi.

4.5 AYDIR FUTBOL OYNAMIYOR

Tolga Ciğerci, buradaki tedavisinin ardından Türkiye'ye dönecek. Gurbetçi futbolcunun takımla birlikte antrenmanlara başlamasının, Ekim ayının ortalarını bulması bekleniyor.

SÖZLEŞMEDEKİ ÖZEL MADDE

Sarı-lacivertli kulübün, Tolga'nın sözleşmesine sakatlıkla ilgili özel bir fesih maddesi koydurttuğu ortaya çıktı.

Ali Koç ve yönetimin 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 16:40
  1. Tolga Ciğerci
  2. Galatasaray
  3. Fenerbahçe

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