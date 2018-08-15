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Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu 2 ismin biletini kesti!

Fenerbahçe'de tüm futbolcular Benfica maçının ardından taraftarı selamlarken, iki futbolcunun yokluğu dikkatlerden kaçmadı. Ozan Tufan ve Salih Uçan'ın maça bile gelmedikleri ortaya çıktı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:34
Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu 2 ismin biletini kesti!

Temsilcimiz Fenerbahçe, 1-0'ın rövanşında Benfica ile Kadıköy'de 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda havlu atmıştı.

90 dakikanın ardından tribünleri terk etmeyen sarı-lacivertli taraftarlar, takımı yanlarına çağırmış, Başkan Ali Koç'un devreye girmesiyle futbolcular tribünleri selamlamıştı.

MAÇA BİLE GELMEDİLER

Kadroda olan ve yer almayan futbolcular, taraftarı alkışlarken, bu anlamlı karenin içinde Ozan Tufan ve Salih Uçan'ın yer almaması dikkat çekti.

İki oyuncunun Fenerbahçe için büyük önem taşıyan maça gelmemeleri, sarı-lacivertli kulüple bağlarını kopardığı yorumlarına neden oldu.

Teknik direktör Cocu'nun kadroda düşünmediği iki ismin ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:34
  1. Fenerbahçe başkanlığı
  2. Phillip Cocu
  3. Ozan Tufan
  4. Salih Uçan
  5. biletini kesti

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