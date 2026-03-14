Fenerbahçe'de Tedesco'nun kaderi bugün belli olacak!

Fatih Karagümrük mağlubiyetiyle zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe’de Domenico Tedesco dönemi sona eriyor. Yönetimin, Galatasaray'ın puan farkını açma ihtimali üzerine bugün yapacağı olağanüstü toplantıda Alman teknik adamla yolları ayırma kararını resmiyete dökmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve kurmayları, maç sırasında bir hayli sinirliydi.

Takımın performansı başkanı kızdırırken bitiş düdüğü ile acil toplantı kararı alındı. Hemen içeriye geçerek durum değerlendirmesi yapan yönetim, Tedesco'nun durumunu masaya yatırdı. Sonra da sportif direktör Devin Özek ve Tedesco, bugün için kulübe davet edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; 16.00'da stadyumda yönetim ile bir araya gelecek olan Saran, ardından 18.00'de Tedesco ve Özek ikilisiyle yapacağı görüşmenin ardından yol haritasını çizme kararı verdi.

 

YÖNETİMDEN AÇIKLAMA

Stat çıkışı yönetici Ali Gürbüz, "Ayrılık kararı alınmadı. Daha sonra açıklama yapacağız." dedi.

 

TEDESCO SONRASI ÜÇ İSİM

Yönetimin Tedesco sonrası için Aykut Kocaman ve İsmail Kartal üzerine yoğunlaştığı öğrenildi. Tuncay Şanlı'nın da bu isimler arasında yer aldığı belirtildi.

Fahri

Ne olacak takımın başına getirince kral takımdam kovunca rezil mi olacak

ahmet

Bu doğru değil tipik türk işi sadece muhalefet et çok tatlı hiç maliyetin olmaz ama işi çaba gösteren emek harcayan yapar. Antronör kendi mi top oynayacak elindeki kumaş belli kaçıncı antrenör değişikliği değişen bir şey mi var bazı sayısı da fazla futbolcuları izliyorum sadece kızabiliyorum anlamsız top kayıpları neticesiz paslar sonuç olmuyor bazı futbol artıkları devir değişmiş kendileri oynarken ne yapmışlar şimdi bir ekonomisi olan futbolu bedavadan eleştirirler yapıcı bir şey ortaya koyun boşuna futbol ekonomisine umutsuzluk ve maliye taşıyorsunuz her hafta dinliyorum takımı değiştir kalıp sözlerle her maça uyan kolay yorumlarınız var Tedesco iyi adam bu kadar adamsızlık içinde bence parlıyor takım sevgimizi öldürmeyin
