Fenerbahçe'de şok gece yarısı istifası!
Fenerbahçe'de yeni başkan Ali Koç'la birlikte göreve gelen Phillip Cocu, yardımcılık görevine Erwin Koeman'ı getirdi. Teknik değişikliğin ardından Aykut Kocaman döneminden beri teknik ekipte yer alan Arda Keskin görevinden istifa etti.13 Ağustos 2018 Pazartesi 14:56
Göreve gelen Phillip Cocu’nun Aykut Kocaman’ın kurmaylarının bir bölümü ile yola devam etmesi kararı verilmişti.
Hollandalı teknik adam yönetiminde çalışmalar sürerken ilk fire de geldi. Phillip Cocu’nun yardımcılığı görevine Hollandalı Erwin Koeman getirilirken ilk ayrılık da gerçekleşti.
Aykut Kocaman döneminden beri takımda olan antrenör Arda Keskin görevinden istifa etti.
(Sampiy10)
YORUM YAZ