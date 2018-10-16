Fenerbahçe'de Sivasspor mesaisi başladı

Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda yapılan core çalışması ile başladığı belirtildi.

Hazırlıklar yarın devam edecek

Sahada çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın, dar alanda yapılan hücum-defans organizasyonlarının ardından, çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.