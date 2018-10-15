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Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla devam ettirdi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 20:53
Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Sarı-lacivertlilerin, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanına koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarıyla süren idmanın, hücum-defans organizasyonlarıyla devam ettiği ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 20:53
  1. Fenerbahçe

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