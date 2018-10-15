Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla devam ettirdi.15 Ekim 2018 Pazartesi 20:53
Sarı-lacivertlilerin, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanına koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarıyla süren idmanın, hücum-defans organizasyonlarıyla devam ettiği ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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