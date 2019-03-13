Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Cuma günü Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların, 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Yan top çalışmasıyla devam eden antrenmanın, taktik provayla sona erdiği kaydedildi. Sarı-lacivertliler, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.