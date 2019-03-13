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Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları

13 Mart 2019 Çarşamba 14:02
Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Cuma günü Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların, 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Yan top çalışmasıyla devam eden antrenmanın, taktik provayla sona erdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:02
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  4. Futbol
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