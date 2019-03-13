Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları13 Mart 2019 Çarşamba 14:02
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Cuma günü Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların, 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Yan top çalışmasıyla devam eden antrenmanın, taktik provayla sona erdiği kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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