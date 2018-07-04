Fenerbahçe'de Pasalic sesleri! Oyun stili Modric...

Orta sahaya Emre Belözoğlu stili oyuncu arayan ve Arsenal'le sözleşmesi biten Jack Wilshere ile anlaşan Fenerbahçe için sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin geçen sezonu Spartak Moskova'da kiralık geçiren Chelsea'li Mario Pasalic'le de ilgilendiği iddia edildi. Spartak'ta 32 maça çıkıp 5 gol-1 asistlik performans sergileyen Pasalic'in Chelsea ile 3 yıllık daha sözleşmesi var.

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Chelsea, 2014'te 2.5 milyon euro ödeyerek Hajduk Split'ten transfer ettiği Pasalic'ten hiç yararlanmazken, sürekli kiraya verdi. 1.89'luk futbolcu, sırasıyla Elche, Monaco, Milan ve Spartak Moskova'da forma giydi.