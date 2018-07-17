Fenerbahçe'de Matias Vargas bombası!

Geçmiş yılların aksine bambaşka bir transfer politikası izleyen Fenerbahçe’nin sürpriz bir isim için daha teklif yaptığı ortaya çıktı… Arjantin’in Velez Sarsfield takımında forma giyen 21 yaşındaki sağ açık Matias Vargas. Vargas geçen sezon 5 gol ve 11 asist yapmıştı.

TyCSports kanalına konuşan Velez Asbaşkanı Adrián Pelaez, ''Flamengo bize Matias için ilgisini gösterdi. Ama rakamsal bakıldığında iki kulüp birbirine hiç yaklaşamadı. Bahsettiğiniz kulüp (Fenerbahçe) bize resmi başvuru yapmadı. Ama bir ilgileri olduğunu biliyoruz. Biz oyuncularımızın Avrupa’da oynama şanslarını ellerinden almayız. Ama kulübümüzü de düşünmek zorundayız. Türkler bize bir teklifle gelirse oturur konuşuruz'' sözlerini kullandı.