Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Aatif'a sürpriz talip

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılmasının ardından devre arasında da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Faslı futbolcuya eski takımı Sivasspor talip oldu.

Yiğidolar devre arasında Faslı yıldızı takıma kazandırmak amacında. Sivasspor'un teknik patronu Tamer Tuna da, "Aatif'ı elbette isterim. Değerli ve kaliteli bir oyuncu" açıklaması yapmıştı.

Aatif, 2013-2014 sezonunda Sivasspor formasıyla 17 gol atmış ve Süper Lig'de gol kralı olmuştu.

Kaynak: Skorer