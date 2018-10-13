Fenerbahçe'de ilk yolcu belli oldu! Fransa'ya gidiyor
Fenerbahçe'de Demirel ve Chahechouhe ile birlikte kadro dışı kalan Dirar'ın Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Renard'ın tavsiyesi üzerine Fransa'ya dönme kararı aldı.13 Ekim 2018 Cumartesi 15:37
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan oyunculardan olan Nabil Dirar, kendine kulüp arıyor. Sarı-lacivertlilerde forma şansı kalmayan Dirar, Fas Milli Takımı'ndaki yerini de kaybetme tehlikesi yaşıyor.
Tecrübeli futbolcu, milli takımda zorluklar çekmeye başladı. 2019 Afrika Uluslar Kupası'na hazırlanan Fas'ta teknik direktör Herve Renard, Dirar'a oynama zorunluluğu koydu.
30 yaşındaki futbolcuyu sağ bekte kullanmak isteyen ancak öğrencisinin kulüp bazında forma giymediği için sıkıntı çeken Renard transfer tavsiyesinde bulunuyor.
'FRANSA'YA GİT' ÖNERİSİ
Şu anda Fas'ın mevcut kadrosunda Dortmund'da yıldızını parlatan Hakimi başta olmak üzere 3 farklı ismin olması Dirar'ı sıkıntıya sokuyor. Renard'ın da Dirar'a Avrupa liglerine transfer olmasını istediği özellikle Fransa Ligue 1'de bir takıma gitmesinin doğru olacağını belirttiği ifade edildi.
TOULOUSE YAKINDAN İLGİLENİYOR
Deneyimli yıldızın da menajeriyle birlikte özellikle Ligue 1'de görüşmelerde olduğu dile getirildi. Toulouse'un da Dirar'la ilgilendiği kaydedildi. Yine Fas antrenörü Renard'ın Dirar'a Katar ya da Suudi Arabistan gibi liglere gitmemesini istediği, Avrupa'da kalmasını tavsiye ettiği bildirildi.
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