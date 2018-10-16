Fenerbahçe'de iki yıldız topun ağzında!

Bu ikili için devre arasına kadar olan süre son şans olarak görülüyor.



2 oyuncu da formlarını yükseltmezse, ocak ayında transfer listesine koyulup kendilerine takım bulmaları istenebilir.



Geçen hafta başında pozitif bir havayla başladığı çalışmalarda zaman ilerledikçe yine negatife dönen Valbuena'nın, 3-0 kazanılan İstanbulspor hazırlık maçındaki performansı da hocasını kızdırdı.