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Fenerbahçe'de gençler formayı unuttu

- Sarı-lacivertliler, sezonun geride kalan kısmında genç oyunculara fazla süre vermedi- Fenerbahçe'de genç oyuncular arasında en çok forma şansı bulan isim Eljif Elmas oldu- Yiğithan Güveli bonservisiyle, Barış Alıcı ve Ozan Tufan ise kiralık olarak gönderildi

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:44
Fenerbahçe'de gençler formayı unuttu


İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunun geride kalan kısmında genç oyuncularına fazla süre şansı tanımadı.

Sezona başkan ve yönetim değişikliğiyle giren Fenerbahçe, transferde takımın yaş ortalamasını düşürmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Genç oyunculara yöneleceklerini sık sık ifade eden yeni başkan Ali Koç, bu doğrultuda futbolun başına Fransız spor adamı Damien Comolli'yi getirdi.

Comolli önderliğinde özellikle altyapı oyuncularının büyük bir kısmıyla profesyonel sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, transferde de Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu gibi geleceğe yönelik isimleri kadrosuna kattı.


- Berke, Ferdi ve Barış'a önemli paralar ödendi


Fenerbahçe, takımı gençleştirme politikası kapsamında genç oyuncu transferlerine önemli paralar ödedi.

Altınordu'dan 18 yaşındaki kaleci Berke Özer ve kanatlarda görev yapan 21 yaşındaki Barış Alıcı ile NEC Nijmegen'den 19 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu kadroya dahil edildi.

Basında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Altınordu'dan transfer ettiği 2 oyuncuya 4 milyon avro ücret öderken, futbolcuların bir sonraki satışından da eski kulübüne yüzde 20 pay vermeyi kabul etti.

Sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nu da yaklaşık 1,5 milyon avro gibi bir bonservisle kadrosuna kattı.


- Üç transfer yaklaşık 900 dakika


Fenerbahçe, bonservisleri için 5,5 milyon avro ödediği bu 3 transferine toplamda yaklaşık 900 dakika süre verdi.

Sarı-lacivertliler, bu oyunculardan Berke Özer'e Ziraat Türkiye Kupası'nda bir maçta 90 dakika forma şansı verirken, Ferdi Kadıoğlu ise aynı kulvarda bir karşılaşmada 14 dakika boy gösterebildi.

Bu 3 oyuncu içerisinde en çok forma şansı bulan ise Barış Alıcı oldu. Barış, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (2 maç) 30, UEFA Avrupa Ligi'nde (3 karşılaşma) 206, Ziraat Türkiye Kupası'nda (2 müsabaka) 126 ve ligde (8 mücadele) 425 olmak üzere toplamda 787 dakika sarı-lacivertli formayı giydi.

Barış Alıcı, ara transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'a kiralık olarak gönderildi.


- En fazla süre Eljif Elmas'ın


Fenerbahçe, bu sezon genç oyuncularından en çok Eljif Elmas'a forma şansı verdi.

Eski yönetimin transfer ettiği ve yaş sorunundan kaynaklanan lisans problemi sebebiyle geçen sezon yeteri kadar forma şansı bulamayan 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise en çok oynayan genç oyuncu oldu.

Eljif Elmas, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (2 maç) 180, UEFA Avrupa Ligi'nde (6 karşılaşma) 518, Ziraat Türkiye Kupası'nda (2 müsabaka) 111 ve Süper Lig'de (20 mücadele) bin 111 dakika forma giydi.

Makedon oyuncu, bu sezon toplamda bin 920 dakika oynadı.


- Eljif Elmas'ın süreleri azaldı


Süper Lig'de bu sezon özellikle ilk yarıda takımın değişmez isimlerinden olan Eljif, teknik direktör Ersun Yanal'dan sonra ise eski sürelerini arar duruma geldi.

Ersun Yanal'ın gelişinin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarında 90'ar dakika görev yapan genç oyuncu, kupada Ümraniyespor karşısında kırmızı kart görerek bu maçın rövanşı ile ligdeki Bursaspor mücadelelerini kaçırdı.

Ligdeki Evkur Yeni Malatyaspor maçında sonradan oyuna dahil olan Eljif, Göztepe karşılaşmasında ise forma bulamadı.

Eljif Elmas, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Atiker Konyaspor maçlarında da son dakikalarda oyuna dahil olabildi.


- Ozan Tufan hiç oynamadı


Fenerbahçe'de bu sezon en fazla hayal kırıklığı yaşatan genç oyunculardan biri ise Ozan Tufan oldu.

Ligde Bursaspor'da gösterdiği performansla hem takımının hem de milli takımın değişmezleri arasına giren Ozan, genç yaşında transfer olduğu Fenerbahçe'de bekleneni veremedi.

Sık sık fazla kilolarıyla gündeme gelen ve uzun süre kadro dışı bırakılan 23 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla bu sezon hiç boy gösteremedi.

Ozan, ara transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor'a kiralık olarak gönderildi.


- Beş genç oyuncu kısa süreler aldı


Fenerbahçe'de söz konusu oyuncular dışında Oğuz Kağan Güçtekin, Mahsun Çapkan, Muhammet Çakı, Deniz Yılmaz ve Yiğithan Güveli de kısa süreler forma buldu.

Oğuz Kağan, UEFA Avrupa Ligi'nde (1 maç) 17, ligde ise (1 karşılaşma) 60 dakika forma giydi. UEFA Avrupa Ligi'nde Mahsun Çapkan (1 maç) 73, Muhammet Çakı (1 karşılaşma) 17 ve Deniz Yılmaz (1 müsabaka) 8 dakika forma bulabildi.

Fenerbahçe'nin altyapıdan kadrosuna kattığı Yiğithan Güveli de Ozan Tufan ve Barış Alıcı'yla aynı kaderi paylaştı.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda (1 maç) 90, UEFA Avrupa Ligi'nde (1 karşılaşma) 82 ve ligde (1 müsabaka) 1 dakika forma giyen Yiğithan, ara transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'a bonservisiyle verildi.


- Profesyonel sözleşme imzalanan 13 oyuncu süre alamadı


Fenerbahçe'de bu oyuncular dışında alt yaş takımlarında forma giyen ve sarı-lacivertliler ile profesyonel sözleşme imzalayan 13 futbolcu, hiç süre alamadı.

Erten Ersu, Batuhan Yılmaz, Abdulcebrail Akbulut, Burak Albayrak, Serhat Kot, Muhammed Gümüşkaya, Abdullah Yiğiter, Ahmet Oytun Özdoğan, Alparslan Demir, Cenk Alptekin, Gürol Demirezen, Kudret Oben Saraçoğlu, Ömer Faruk Beyaz, A takım formasını bu sezon hiç giyemedi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:44
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