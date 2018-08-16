Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Comolli açıkladı!

Fenerbahçe'de Slimani'nin imza töreninde konuşan Sportif Direktör Damien Comolli önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Comolli'nin açıklamaları:

Bu sezonki transfer döneminde 5. imzamızı atıyoruz. Islam'ı kadromuza kattık. Onu buraya getirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 1 seneliğine anlaşma yaptık.

Kulüpte son derece yoğun bir çalışma yürütüyoruz Islam'ın cumartesi günü oynayabilmesi için.

Biz Islam'ı Benfica'yla ilk maçı oynamadan getirmek için çok uğraştık ama olmadı. Ben o sırada Leicester City ile sürekli telefonda görüşüyordum. O olsaydı eleyebilirdik yada eleyemezdik diye bir şey söyleyemem. Bunu kimse bilemez.

Islam Slimani'nin transferinde gidişatı Leicester City yavaşlattı.

Basın ne yazıyor takip edemiyorum çünkü gerçekten çok meşgulüm. Bu haberi görmemiştim. Dedikodularla ilgili görüş belirtmeyeceğim. Emre Akbaba'nın iyi oyuncu olduğunu biliyoruz ama başka bir şey söylemeyeceğim.

Aniden bir şeyler gelişebilir. Her şey olabilir ama tabii FFP dahilinde. Bu arada bugün öğleden sonra Salih Uçan için Empoli ile bir anlaşma yaptık.