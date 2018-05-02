Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları tamamladı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:57
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında yarın derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla sürdürdükleri idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı bildirildi.
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