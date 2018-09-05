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Fenerbahçe'de Carlos Kameni gelişmesi! Sözleşmesi...

Fenerbahçe'de istenileni bir türlü veremeyen ve 3.kaleci durumuna düşen Carlos Kameni'nin sözleşmesinin dondurulduğu kaydedildi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 12:41
Fenerbahçe'de Carlos Kameni gelişmesi! Sözleşmesi...

Bursaspor'dan transfer edilen Harun Tekin daha imzası kurumadan Kayserispor karşılaşmasında kaleyi Volkan Demirel'den devralırken, gözler Carlos Kameni'ye çevrildi. Deneyimli file bekçisi bir anda 3. kaleci pozisyonuna düşerken yönetim Kameni'nin lisansını doldurmaya karar verdi.

Yaz başından beri takımdan gönderilmek istenen Carlos Kameni, Sarı-Lacivertlilerden aldığı yüksek ücretten fedakârlık yapmak istemediği için başka bir kulüple anlaşmayı reddetmişti. Ancak Harun hamlesiyle gözden iyice düşen Kameni, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının sonuna kadar görev yapamayacak.

(Vatan)

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 12:41
  1. Kayseri
  2. Bursa
  3. Fenerbahçe
  4. Carlos Kameni
  5. Kaleci

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