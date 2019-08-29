Fenerbahçe'de Allahyar 1. Lig yolcusu
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken, sezon başında transfer edilen İranlı Allahyar Sayyadmanesh hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.29 Ağustos 2019 Perşembe 17:27
Sarı lacivertlilerin bu sezon kadrosuna kattığı İranlı genç futbolcuya 1. Lig ekibi Hatayspor kiralama teklifinde bulundu.
İki takım el sıkıştı
Hatayspor, Fenerbahçe'yle Allahyar'ın kiralık olarak transferi için anlaşma sağladı. Hatay ekibi, Allahyar'la da anlaşırsa bu transfer resmiyet kazanacak.
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