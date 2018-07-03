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Fenerbahçe'de 5 futbolcu daha kampa başladı

Fenerbahçe'de izinleri sona eren Kaldırım, Özbayraklı, Topal, Neustadter ve Carlos Kameni kampa katıldı.

03 Temmuz 2018 Salı 17:43
Fenerbahçe'de 5 futbolcu daha kampa başladı

Geçtiğimiz sezon sonunda milli takım kamplarına katıldıkları için izinleri yeni biten, Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Roman Neustadter ve İdriss Carlos Kameni, teknik heyetin kendileri için belirlediği izin süresinin sonunda ve eksiksiz olarak bugün takıma katıldılar. 

İlk olarak sabah saatlerinde rutin sağlık kontrolünden geçen futbolcular, daha sonra Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne geldi. Oyuncular, Teknik Direktör Phillip Cocu ve teknik heyetle tanıştıktan sonra takıma dahil oldu. 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 17:43
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