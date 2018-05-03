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Fenerbahçe yıllar sonra bir ilk peşinde!

Fenerbahçe, hafta sonu ligde oynayacağı Bursaspor maçını kazandığı takdirde önemli bir başarıyı da yakalayacak.

03 Mayıs 2018 Perşembe 19:29
Fenerbahçe yıllar sonra bir ilk peşinde!

Spor Toto Süper Lig'de 5 maçlık seri yakalayan Fenerbahçe, Bursaspor'u da yenerse bu seriyi 6'ya çıkartıp şampiyonluk mücadelesini devam ettirecek.

2 Nisan tarihinde Kayserispor'u 5-0 ile geçen Fenerbahçe sırasıyla Osmanlıspor, Sivasspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa maçlarından galbiiyet çıkarmayı başarmıştı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Bursaspor'u yendiği takdirde önemli bir başarıya imza atacak. Sarı-Lacivertliler 2010-2011 sezonundan bu yana ilk kez 6 maçlık galibiyet serisi yakalamış olacak.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 19:29
  1. Sivas
  2. Kayseri
  3. Bursa
  4. Antalya
  5. Fenerbahçe
  6. Süper Lig
  7. Aykut Kocaman
  8. Spor

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