Fenerbahçe yıllar sonra bir ilk peşinde!

Spor Toto Süper Lig'de 5 maçlık seri yakalayan Fenerbahçe, Bursaspor'u da yenerse bu seriyi 6'ya çıkartıp şampiyonluk mücadelesini devam ettirecek.

2 Nisan tarihinde Kayserispor'u 5-0 ile geçen Fenerbahçe sırasıyla Osmanlıspor, Sivasspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa maçlarından galbiiyet çıkarmayı başarmıştı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Bursaspor'u yendiği takdirde önemli bir başarıya imza atacak. Sarı-Lacivertliler 2010-2011 sezonundan bu yana ilk kez 6 maçlık galibiyet serisi yakalamış olacak.