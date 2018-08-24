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Fenerbahçe yıldız stoper ile anlaştı!

Fenerbahçe son olarak Porto'da forma giyen Diego Reyes ile anlaştığı ve yıldız oyuncunun bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.

24 Ağustos 2018 Cuma 01:54
Fenerbahçe yıldız stoper ile anlaştı!

Transferde hareketli satler yaşayan Fenerbahçe stoper transferinde mutlu sona ulaştı.

Skorer'in edindiği bilgiye göre; Sarı-Lacivertliler, bonservisi elinde olan Diego Reyes ile anlaşmaya vardı. Meksikalı savunma oyuncusu bugün İstanbul'da olacak. 

25 yaşındaki savunmacı sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe, Diego Reyes'in ardından bir de orta saha oyuncusu alıp transferi noktalayacak.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 01:54
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe
  3. Diego Reyes
  4. Porto
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