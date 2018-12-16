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Fenerbahçe ve Galatasaray'ı zorlu rakipler bekliyor

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın rakipleri, yarın belli olacak.

16 Aralık 2018 Pazar 11:25
Fenerbahçe ve Galatasaray'ı zorlu rakipler bekliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 32 turu kura çekimi yarın yapılacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. İlk olarak Türk temsilcisinin bulunmadığı Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 turu eşleşmeleri belirlenecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yer aldığı Avrupa Ligi'ndeki son 32 turu kura çekimi ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe ile Galatasaray 2. torbada

Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturacak. Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kuraya, ikinci torbadan girecek.

Son 32 turu ilk maçları 12- 14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimindeki iki torba şu takımlardan oluşacak:

1. torba: Arsenal (İngiltere), Bayer Leverkusen (Almanya), Benfica (Portekiz), Chelsea (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Dinamo Kiev (Ukrayna), Eintracht Frankfurt (Almanya), Genk (Belçika), Inter (İtalya), Napoli (İtalya), Real Betis (İspanya), Salzburg (Avusturya), Sevilla (İspanya), Valencia (İspanya), Villarreal (İspanya), Zenit (Rusya)

2. torba: Fenerbahçe, Galatasaray, BATE (Belarus), Celtic (İskoçya), Club Brugge (Belçika), Krasnodar (Rusya), Lazio (İtalya), Malmö (İsveç), Olympiakos (Yunanistan), Rapid Wien (Avusturya), Rennes (Fransa), Sporting Lizbon (Portekiz), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Slavia Prag (Çekya), Viktoria Plzen (Çekya), Zürih (İsviçre)

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 11:25
  1. Galatasaray
  2. İngiltere
  3. Arsenal
  4. Chelsea
  5. Fenerbahçe
  6. Sevilla
  7. Avrupa
  8. Almanya
  9. İtalya
  10. İsviçre
  11. Rusya
  12. Ukrayna
  13. Fransa
  14. İsveç
  15. Avusturya
  16. Yunanistan
  17. Belarus
  18. Belçika
  19. Portekiz
  20. Zenit
  21. Malmö
  22. Hırvatistan
  23. İspanya
  24. Shakhtar Donetsk
  25. Benfica
  26. Lazio
  27. Galata
  28. Valencia
  29. Sporting Lizbon
  30. Salzburg

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