Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında dengeleri değiştirecek takas! Burak Yılmaz ve Mehmet Topal...

Gelecek sezon iyi kadro kurmak isteyen iki ekip de transfer çalışmalarını hızla sürdürmeye devam ediyor. Burak Yılmaz ve Mehmet Topal hakkındaki flaş transfer gelişmesi...

Ajansspor'un edindiği bilgilere göre, Mehmet Topal Beşiktaş'a transfer olacak, Burak Yılmaz ise Fenerbahçe'nin yolunu tutacak.

Siyah beyazlı takıma ligin ikinci yarısında gelen ve büyük fark yaratan golcü oyuncu geldiği günden bu yana maaş alamadığı için Beşiktaş'a rest çekti. Fenerbahçe'nin ligde oynadığı son karşılaşmada ıslıklanan Mehmet Topal, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile görüştü ve transferi onayladı.

Gelecek sezon iyi bir golcü almak isteyen Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Burak Yılmaz transferine onay verdi.

"Görüşmeler başladı"

Haberde, Mehmet Topal ve Burak Yılmaz'ın transferlerinin gerçekleşmesi adına iki futbolcunun da menajerlerinin görüşmelere başladığı iddia edildi.