Fenerbahçe transferi bitiriyor! Kulüpler anlaştı

İngiltere'de transferin son gününde Fenerbahçe için flaş bir haber geldi. Sky Sports, sarı-lacivertlilerin uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Islam Slimani için anlaşmaya yakın olduğunu kaydetti.

Beşiktaş'ın da transferi için temaslarda bulunduğu Cezayirli oyuncunun, sezon sonuna kadar kiralık olarak Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak baktığı ve İngiliz ekibinin de transfere onay vermek üzere olduğu belirtildi.

SLIMANI, PREMIER LİG'DE BEKLENENİ VEREMEDİ

2016 yazında Sporting Lizbon'dan Leicester'a 30.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 30 yaşındaki Slimani, beklenen performansı gösterememiş ve geçen sezonun ikinci yarısında Newcastle'a kiralanmıştı. Slimani, 2 sezonda oynadığı 39 Premier Lig maçında 8 gol atıp 6 asist yaptı.

Kariyeri boyunca 243 maçta görev alan Islam Slimani, 99 gol ve 28 asistlik bir performans sergiledi.