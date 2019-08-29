0553 313 94 23

Fenerbahçe-Trabzonspor maçına doğru

- Sarı-lacivertli futbolcu Nabil Dirar:"Özellikle büyük maçlarda, kendi evimizde oynadığımız maçlarda galibiyetler bizim için çok daha önemli. Bu maçı alarak Kadıköy'ü umarım bayram yerine çeviririz"

29 Ağustos 2019 Perşembe 18:08
Fenerbahçe-Trabzonspor maçına doğru


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü sahalarında Trabzonspor ile yapacakları maçı kazanarak Kadıköy'ü bayram yerine çevirmek istediklerini söyledi.

Dirar, FBTV'ye yaptığı açıklamada, sezona 2'de 2 yaparak başladıklarını belirterek, Trabzonspor müsabakasıyla ilgili, "Taraftarımız bizleri bekliyor. Lige iyi bir başlangıç yaptık. İyi bir takımla oynayacağız. Saha içinde çok fazla mücadele olacağını düşünüyorum. Taraftarımızla beraber iyi bir görüntü sergilemek istiyoruz." diye konuştu.

Takım içinde pozitif bir ruh hali olduğunu aktaran tecrübeli futbolcu, "Pazar günü iyi bir maç bizleri bekliyor. Trabzonspor maçından önce 6 puan yapmak bizim için önemliydi. Şu anda takım içinde futbol oynamaktan keyif alan bir ortam görüyorum. Herkes pozisyona girmeye çalışıyor. Oynadığımız oyundan zevk almaya çalışıyoruz. İyi bir momentum yakaladık, umarım bu şekilde de devam eder. Lig sonuna kadar elde edebileceğimiz maksimum puanları almak istiyoruz. Özellikle büyük maçlarda, kendi evimizde oynadığımız maçlarda galibiyetler bizim için çok daha önemli. Bu maçı alarak Kadıköy'ü umarım bayram yerine çeviririz." ifadelerini kullandı.

Dirar, ligin 2. haftasında kendisinin attığı son dakika golüyle 2-1 kazandıkları Medipol Başakşehir mücadelesiyle ilgili ise şunları kaydetti:

"Maçın son dakikaları yorgun geçiyor. Bir anlamda da riskliydi. Rakip takım kontratak yakalayabilirdi. Benim karakterim bu. Yorgun olsam bile kendimi o anda motive etmeye çalışıyorum. Son dakikalarda da mücadeleye devam ettim ve öyle bir pozisyon yakalayıp gole çevirdim. Benim mantalitem mücadele etmeye devam ediyor. Son dakikalarda konsantrasyon kaybı olabiliyor takımlar için ama biz o maçta fizik olarak oldukça iyiydik. Bence farkı da yaratan bu oldu bizim açımızdan. İdmanlar maçın aynasıdır. Bir futbolcu idmanda da hazır olmalı. O enerjiye sahip olmalı ki maçta da aynı enerjide olsun. Ben idmanda da kaybetmeyi sevmem. İdmanda da bütün enerjimi yansıtmak istiyorum. Bu günlük yaptığınız, konuşmak, yemek yemek, su içmek gibi. İdman bizim rutinimiz."

Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlanmasının ardından sol bekte görev yapmaya başlayan 33 yaşındaki futbolcu, "Ben profesyonel bir oyuncuyum. Takımın her zaman emrindeyim. Tabii ki hocanın kararı. Hoca bana hangi pozisyonda oynamamı söylerse o pozisyonda maksimumu göstermek zorundayım. Sol bek oynamak tercihin mi diye sorarsanız tercihim değil ama oynadığım tüm pozisyonlarda maksimumu sergilemek zorundayım." diyerek sözlerini tamamladı.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 18:08
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. Nabil Dirar
  4. SÜPER LİG
  5. SÜPERLİG
  6. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırşehir Belediyesi, 260 çocuğa davullu zurnalı sünnet şöleni düzenledi
    1. Kırşehir Belediyesi, 260 çocuğa..
    2. Varto da trafik kazası: 1 yaralı
    3. Ziraat Türkiye Kupası: Kars 36 Spor: 1..
    4. Üniversite öğrencileri,kadına şiddete..
    5. Boluspor'da transfer
    6. 76. Venedik Film Festivali'nde..
    7. Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine..
    8. "Kapalı Maraş'ın askeri bölge olmasını..
    9. TÜGVA'dan dikkat çeken İBB açıklaması
    10. ABD, Afganistan'daki askerlerini..
    11. Meksika'daki barın kundaklanması
    12. G7 Zirvesi kapsamında 168 gözaltı
    13. BM'den "Suriye'de Türkiye'nin meşru..
    14. KKTC Dışişleri Bakanı Özersay’dan..
    15. Orman yangınlarına "bidonlu" önlem
    16. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    17. En düşük memur maaşı Ocak 2020'de 3..
    18. Beşiktaş taraftarlarından orman..
    19. Bodrum’daki yunus gösteri merkezinin..
    20. Başkan Aslan’dan 30 Ağustos mesajı
    21. “Gece gündüz demeden çalışacağız”
    22. Başkan Tanış’tan 30 Ağustos Zafer..
    23. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    24. Şırnak’ta 2 kadın terörist teslim oldu
    25. Metin Külünk'ten İmamoğlu'na sert..
    26. Kayseri'de tek parça halinde mamut..
    27. 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa..
    28. Batık gemiyi çıkartma çalışmaları..
    29. Bölge turizmini canlandıracak ilk..
    30. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı..
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı