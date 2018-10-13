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Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu: Galatasaray deplasmanı için bir planım var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Galatasaray deplasmanından alınacak 3 puanla tekrardan bir hava yakalanacağını belirtti.

13 Ekim 2018 Cumartesi 03:15
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu: Galatasaray deplasmanı için bir planım var

BAZI PLANLARIM VAR

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu’yla yola devam kararı alınmasının perde arkasında yaklaşan G.Saray derbisinin olduğu ortaya çıktı. Hollandalı teknik adamın Başkan Ali Koç’la yaptığı kriz toplantısında, “Kariyerime böyle kötü bir sayfa eklemek istemem. O yüzden sizden zaman istiyorum. Sezon başında konuştuğumuz planları hala hayata geçirebiliriz. Taraftarı hayal kırıklığına uğrattım ama Galatasaray deplasmanı için bir planım var” şeklindeki sözlerinin, alınan kararda etkili olduğu aktarıldı.

DERBİYE ÇIKAMAYABİLİR

Ligin ilk 8 haftasında 2 galibiyetle 8 puan toplayabilen ve 15. sırada yer alan Kanarya, önce deplasmanda Sivasspor’u ardından da evinde Ankaragücü’nü yenerek krizi atlatmayı planlıyor. Milli aranın takıma iyi geldiğini ifade eden kulübe yakın kaynaklar, Cocu’nun G.Saray karşısına üst üste 2 galibiyetle çıkıp derbiyi de kazanması halinde sezonu tamamlayabileceğini düşünüyor. 2 maçta en az 3 puan alamazsa derbide Cocu’nun yerine yeni F.Bahçe teknik direktörü görev yapacak.

Kaynak:Güneş

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 03:15
  1. Sivas
  2. Ankara
  3. Fenerbahçe
  4. Phillip Cocu
  5. Galatasaray
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