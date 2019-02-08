Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan futbolculara uyarı: Bu galibiyetle eşik atlayacağız

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak. Süper Lig'de sahasında üst üste Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarını kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Habertürk'ün haberine göre Kayserispor maçı öncesinde takımı toplayan Ersun Yanal'ın öğrencilerine, "Çok kötü günler yaşadık fakat son iki maçta gösterdiğimiz duruş ortada. Taraftarlar bizden mücadele etmemizi istiyor. Kayserispor maçında da bu mücadeleyi ortaya koyarak seriyi sürdürelim" dediği öğrenildi.

"Biz Fenerbahçe'yiz ligde yukarılara doğru tırmanmaya devam edeceğiz''

Bu sezon ilk kez iki kez üst üste galibiyet elde eden Fenerbahçe'de bu mücadelenin önemine dikkat çeken Yanal'ın "Bu maçı kazanmak pek çok açıdan eşiği geçmemiz anlamına gelecek. Bunu yapacak gücümüz var. Biz Fenerbahçe'yiz ligde yukarılara doğru tırmanmaya devam edeceğiz. Sizden kendinize güvenmenizi ve 3 puanı soyunma odasına getirmenizi istiyorum" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

(Habertürk)