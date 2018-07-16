Fenerbahçe teknik direktörü Cocu, drone istedi

Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Daha sonra iki takıma ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, çift kale maç yaptı. Maçta futbolcuların neşeli tavırları dikkati çekti. Oyuncular çift kale maçlarda drone ile havadan takip altına alındı. Bu görüntüler daha sonra izlenip futbolcuların verileri analiz edildi.

Teknik direktör Phillip Cocu bu görüntüleri izleyerek oyuncuların doğrularını ve yanlışlarını belirleme imkanına sahip oluyor.

MAÇI SIK SIK DURDURUP OYUNCULARI İKAZ ETTİ

Kampa bugün katılan Nabil Dirar ve Martin Skrtel çift kale maçta yer aldı. Teknik direktör Cocu'nun maçı sık sık durdurup oyuncuları ikaz ettiği gözlendi. Sarı-lacivertlilerde Mehmet Ekici, Yiğithan Güveli ve Erten Ersu dinlendirildi.

Fenerbahçe, kamp çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.