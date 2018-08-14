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'Fenerbahçe teklif yaptı!' Menajeri açıkladı

Celtic'in Belçikalı stoperi Dedryck Boyata'nın menajeri, yıldız oyuncuya Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu 3 kulüpten oldukça yüksek teklifler geldiğini açıkladı.

14 Ağustos 2018 Salı 10:15
'Fenerbahçe teklif yaptı!' Menajeri açıkladı

Dedryck Boyata'nın menajeri Lichtenstein yaptığı açıklamasında, 'Daha önce Fulham, Olympiakos ve Fenerbahçe'nin yaklaşımları oldu. 7-8 milyon pound civarında teklifler geldi fakat Celtic finansal konuda herhangi bir sıkıntısı olmadığı için teklifleri kabul etmedi. Fakat burada ilginç bir durum var çünkü bu teklifleri reddedecek kadar güçlü olan Celtic, Boyata'ya güçlü bir teklif yapacak parası olmadığını söylüyor. Ufak bir sakatlığı olan Boyata, kendini riske etmek istemediği için 4 ay daha bekleyecek ve istediği bir kulübe bedava olarak transfer olacak.' dedi.

Menajerin açıklamalarına göre teklifi kabul görmeyen Fenerbahçe isterse 27 yaşındaki Boyata'yı Ocak ayında bonservissiz olarak transfer edebilecek.

(Skorer)

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 10:15
  1. Dedryck Boyata
  2. Dedryck Boyata (Celtic)
  3. Fenerbahçe
  4. Celtic
  5. transfer dönemi
  6. resmi teklif

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