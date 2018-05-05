Fenerbahçe taraftarından Şenol Hoca'yı çok kızacak hareket!
Olaylı derbinin ardından Fenerbahçe taraftarları basketbol takımlarının maçına başları sargılı bir şekilde gitti.05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:10
Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş'la oynanan basketbol maçını başlarını sargı beziyle takip ederek Şenol Güneş'e göndermede bulundu.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Doğuş'un Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk ettiği maçta tribünlerde sargı bezli sarı-lacivertli taraftarlar dikkat çekti.
Saha kenarında kafalarında sargı bezi ile yer alan 6 taraftar, geçtiğimiz haftalarda yaşanan olaylardan dolayı Beşiktaş Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'e göndermede bulundu.
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