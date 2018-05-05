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Fenerbahçe taraftarından Şenol Hoca'yı çok kızacak hareket!

Olaylı derbinin ardından Fenerbahçe taraftarları basketbol takımlarının maçına başları sargılı bir şekilde gitti.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:10
Fenerbahçe taraftarından Şenol Hoca'yı çok kızacak hareket!

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş'la oynanan basketbol maçını başlarını sargı beziyle takip ederek Şenol Güneş'e göndermede bulundu.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Doğuş'un Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk ettiği maçta tribünlerde sargı bezli sarı-lacivertli taraftarlar dikkat çekti.
Saha kenarında kafalarında sargı bezi ile yer alan 6 taraftar, geçtiğimiz haftalarda yaşanan olaylardan dolayı Beşiktaş Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'e göndermede bulundu.

 

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:10
  1. Beşiktaş
  2. Şenol Güneş
  3. Fenerbahçe

YORUM YAZ

  • muratmurat40 dk önce
    k.k prensip olarak parti başkanı c.başkanı olmamalıymış. milletin aklıyla dalga geçen gerzek chp o halde ince, k.k dan daha az chp li.daha az chp yi seviyor.ve bide k.k pek nazikmiş.ince siyasetçiymiş ve Erdoğan a aynı perdeden gider yapabilirmiş.utanmaz ahkalksızlar.üç beş zibidi tayyibin.... derken k.k orada kürsüde değilmiydi.onca politikacı bilirim ama bu k.k kadar seviyesiz olabileni görmedim.hem seviyesiz hem zekasız.muharrem k.k dan zeki ama onun kadar seviyesiz olabilecek çapta birisi.
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