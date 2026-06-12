  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Netanyahu‘nun İran korkusu: Nükleer kavgamız olmasa atom bombasını çoktan yapmışlardı Siyasi yalan tescillendi! CHP'nin yıllardır dillerinden düşürmediği "128 milyar dolar" algı operasyonunun koca bir yalan olduğu en yüksek mahkeme tarafından tescillendi! Camiye sıfır meyhane mi olur! Durdurun bu rezilliği Batman ve Van'da 11 gözaltı! 5 yıllık cinayette düğüm çözüldü! CHP’nin tescillenen yalanına Berat Albayrak’ın avukatından açıklama! Hakikat er ya da geç ortaya çıkar Yeniden ibadete açıldı! Erdoğan: Selimiye Camii tapu senedimizdir Bakan Şimşek "Dezenflasyon süreci devam edecek” Gecikmeye rağmen başaracağız Silivri Belediyesi’ne operasyonda kimler var kimler! Başkan da var, şoför de! Türkiye küresel ticaretin merkez üssü oluyor! Bakan Uraloğlu dünya devlerini kıskandıracak milyar dolarlık projeleri resmen ilan etti! 13 tavukçuya kayyım atanması en çok Dervişoğlu’nu kızdırdı: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil!
Spor Fenerbahçe taraftarına tarihi müjde! Kongrede olay olan sarı-lacivertli 'Halley'ler Murat Ülker'in talimatıyla satışa çıkıyor!
Spor

Fenerbahçe taraftarına tarihi müjde! Kongrede olay olan sarı-lacivertli 'Halley'ler Murat Ülker'in talimatıyla satışa çıkıyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Fenerbahçe taraftarına tarihi müjde! Kongrede olay olan sarı-lacivertli 'Halley'ler Murat Ülker'in talimatıyla satışa çıkıyor!

Geçtiğimiz hafta düzenlenen olağanüstü genel kurulda rekor bir oyla rakibi Hakan Safi'yi geride bırakarak yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'ın kongresine damga vuran sarı-lacivertli Halley'ler için geri sayım başladı. Genel kurul boyunca kongre üyelerine ikram edilen ve sosyal medyada büyük bir çılgınlığa dönüşen Fenerbahçe özel serisi, ünlü iş insanı Murat Ülker'in bizzat verdiği talimatla seri üretime geçirildi.

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul geçtiğimiz hafta düzenlendi. Rekor bir oy almayı başaran Aziz Yıldırım rakibi Hakan Safi'yi geçerek başkanlığa seçildi.

Olağanüstü genel kurul boyunca üyelere dağıtılan sarı-lacivertli 'Halley'ler dikkat çekti.

FENERBAHÇE ÖZEL SERİSİ ÇIKIYOR

Paketler sosyal medyada günden olurken Murat Ülker'in talimatıyla seri üretime geçildi. Fenerbahçe özel seri Halley'lerin önümüzdeki günlerde satışa sunulacağı ifade edildi.

 

MURAT ÜLKER BİZZAT GÖSTERDİ

Murat Ülker yaptığı paylaşımla özel seriyi bizzat duyurdu. Ülker, Halley'den kendisine gelen paketi gösterdi.

Ülker'e yollanan pakette "Sayın Murat Ülker, 'Halley Arkanda' diyerek Fenerbahçe'ye desteğimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız özel taraftar paketini ilk sizlere takdim etmekten memnuniyet duyuyoruz" denildi.

Trabzonspor'dan çılgın transfer operasyonu! Resmi imza öncesi 8 bomba birden patladı: Sıradaki isim kim olacak?
Trabzonspor'dan çılgın transfer operasyonu! Resmi imza öncesi 8 bomba birden patladı: Sıradaki isim kim olacak?

Spor

Trabzonspor'dan çılgın transfer operasyonu! Resmi imza öncesi 8 bomba birden patladı: Sıradaki isim kim olacak?

Sağlıkta Türkiye şahlandı! Yabancı sporcu şifayı Mersin'de buldu!
Sağlıkta Türkiye şahlandı! Yabancı sporcu şifayı Mersin'de buldu!

Sağlık

Sağlıkta Türkiye şahlandı! Yabancı sporcu şifayı Mersin'de buldu!

Kayserispor’un yeni teknik direktörü belli oldu
Kayserispor’un yeni teknik direktörü belli oldu

Spor

Kayserispor’un yeni teknik direktörü belli oldu

Sivasspor'da neler oluyor? Olağan genel kurul yine ertelendi
Sivasspor'da neler oluyor? Olağan genel kurul yine ertelendi

Spor

Sivasspor'da neler oluyor? Olağan genel kurul yine ertelendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23