Fenerbahçe taraftarına tarihi müjde! Kongrede olay olan sarı-lacivertli 'Halley'ler Murat Ülker'in talimatıyla satışa çıkıyor!
Geçtiğimiz hafta düzenlenen olağanüstü genel kurulda rekor bir oyla rakibi Hakan Safi'yi geride bırakarak yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'ın kongresine damga vuran sarı-lacivertli Halley'ler için geri sayım başladı. Genel kurul boyunca kongre üyelerine ikram edilen ve sosyal medyada büyük bir çılgınlığa dönüşen Fenerbahçe özel serisi, ünlü iş insanı Murat Ülker'in bizzat verdiği talimatla seri üretime geçirildi.
Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul geçtiğimiz hafta düzenlendi. Rekor bir oy almayı başaran Aziz Yıldırım rakibi Hakan Safi'yi geçerek başkanlığa seçildi.
Olağanüstü genel kurul boyunca üyelere dağıtılan sarı-lacivertli 'Halley'ler dikkat çekti.
FENERBAHÇE ÖZEL SERİSİ ÇIKIYOR
Paketler sosyal medyada günden olurken Murat Ülker'in talimatıyla seri üretime geçildi. Fenerbahçe özel seri Halley'lerin önümüzdeki günlerde satışa sunulacağı ifade edildi.
MURAT ÜLKER BİZZAT GÖSTERDİ
Murat Ülker yaptığı paylaşımla özel seriyi bizzat duyurdu. Ülker, Halley'den kendisine gelen paketi gösterdi.
Ülker'e yollanan pakette "Sayın Murat Ülker, 'Halley Arkanda' diyerek Fenerbahçe'ye desteğimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız özel taraftar paketini ilk sizlere takdim etmekten memnuniyet duyuyoruz" denildi.
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