Fenerbahçe, stada geldi!

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelmiş ve çıkan olaylardan dolayı mücadele tatil edilmişti. Federasyon bugün maçın kaldığı 57. dakikadan itibaren oynanmasına karar vermişti. Beşiktaş mücadeleye çıkmama kararı sonrası tesislerde Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürürken, Fenerbahçe ise maçın oynanacağı Ülker Stadyumu’na geldi. Geniş güvenlik önlemlerinin altında stada giriş yapan sarı-lacivertli futbolcular hakemin kararını beklemeye başladı.



