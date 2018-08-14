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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Fenerbahçe, 1-0'ın rövanşında sahasında Benfica ile 1-1 berabere kaldı ve toplamda 2-1'lik skorla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

14 Ağustos 2018 Salı 23:29
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 1-0'ın rövanşında Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Benfica'nın golünü 26. dakikada Fernandes atarken Fenerbahçe 45+1'de Alper Potuk ile eşitliği buldu.

İkinci yarıda rakip kalede gol arayan temsilcimiz turu getirecek golleri bulamadı ve maç 1-1 berabere gitti. Böylece ilk maçı 1-0 kazanan Benfica, Şampiyonlar Ligi play-off turunda PAOK'un rakibi oldu. Fenerbahçe ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarından devam edecek.

Stat: Ülker

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

Fenerbahçe:Volkan Demirel, Isla (Dk. 79 Şener Özbayraklı), Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal (Dk. 65 Barış Alıcı), Ayew, Eljif Elmas, Alper Potuk, Valbuena (Dk. 65 Soldado), Giuliano

Benfica: Vlachodimos, Almeida, Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Fernandes, Salvio (Dk. 72 Semedo), Cervi, Castillo (Dk. 34 Ferreyra)

Goller: Dk. 26 Fernandes (Benfica), 45+1 Alper Potuk (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 22 Eljif Elmas, Dk. 90 Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Dk. 52 Vlachodimos, Dk. 56 Salvio, Dk. 62 Dias, Dk. 83 Pizzi (Benfica)

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Valbuena'nın soldan kullandığı kornerde ön direkte Ayew'in kafayla vurduğu top uzak direğin yanından auta çıktı.

19. dakikada Salvio'nun ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

20. dakikada Eljif Elmas'ın uzun mesafeli pasında sağdan savunmanın arkasına sarkarak ceza sahasına giren Isla, kaleciyle karşı karşıya şut çekmek yerine topu kontrol etmeye çalışınca Vlachodimos meşin yuvarlağı kontrol etti.

21. dakikada Skrtel'in pasıyla sağ kanatta topla buluşarak ceza sahasına giren Alper Potuk'un sol ayağıyla şutunda, kaleci Vlachodimos yakın direk dibinde müdahale ettiği meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada Benfica, müsabakada öne geçti. Sağ kanattaki Salvio'nun ceza sahası ön çizgisine paralel pasında yay içinde bulunan Castillo bekletmeden meşin yuvarlağı sağdan bindiren Fernandes'in önüne bıraktı. Bu oyuncu, altıpas önünde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1

32. dakikada Eljif Elmas'ın yaklaşık 30 metreden sert şutunda kaleci Vlachodimos sağına gelen topu güçlükle uzaklaştırdı.

43. dakikada Salvio'nun derinlemesine pasında savunma arkasına sarkan Ferreyra ceza sahası içi sağ çaprazda kalesinden çıkan Volkan Demirel'den sıyrıldı. Bu oyuncunun dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

45+1. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortasında kale sahası ön çizgisi üzerinde kafa vuruşunu yapan Alper Potuk, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1

61. dakikada Valbuena'nın rakip yarı alanda kaptırdığı topla hızlı çıkan Portekiz temsilcisinde Pizzi, ceza sahası dışı sol çaprazda vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

62. dakikada Ferreyra'nın ceza sahası yayı solundan şutunda top üstten auta çıktı.

68. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Barış Alıcı'nın plase vuruşunda kaleci Vlachodimos soluna gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 23:29
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