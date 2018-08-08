Fenerbahçe Portekiz'de yıkıldı!

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica'ya 1-0 kaybetti ve tur şansını İstanbul'da oynanacak rövanş maçına bıraktı.

Fenerbahçe, Benfica karşısında sahaya Volkan Demirel, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Eljif Elmas, Mehmet Topal, Dirar, Giuliano, Valbuena, Alper Potuk ilk 11'i çıkarken Fenerbahçe'de teknik Direktörü Phillip Cocu yeni transfer Andre Ayew'i sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna dahil etmedi.

Sarı lacivertlilerde Josef de Souza kart cezası, Aatıf Chahechouhe ve İsmail Köybaşı ise sakatlıkları bulunduğu için kadroda yer almadı.

Karşılaşmaya ev sahibi ekip etkili başlarken Fenerbahçe çok geçmeden oyunda dengeyi sağladı ve yakaladığı kontrataklarla rakip kalede etkili oldu. Ev sahibi ekip özellikle sol kanatı etkili bir şekilde kullanırken Grimaldo, Cervi ve Ferreyra ile Fenerbahçe kalesinde etkili atakalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de ilk yarıda savunmada Skrtel ön plana çıkarken Volkan Demirel de yaptığı kritik kurtarışlar ile ilk yarıya damga vurdu. Valbuena ve Alper Potuk da ilk yarıda sarı lacivertlilerin hucüm atakalarını organize etti.

Mücadelenin ilk 45 dakikalık bölümü 0-0'lık skorla sona erdi. İkinci yarıda Fenerbahçe'de Valbuena yerine Mehmet Ekici, Alper Potuk yerine Soldado ve Dirar'ın yerine de Barış Alıcı oyuna dahil oldu.

Ev sahibi ekip 69. dakikada Franco Cervi'nin attığı gol ile karşılaşmada 1-0 öne geçti. Sarı lacivertliler maçın uzatma dakikalarında Barış Alıcı ile gole yaklaştı ancak top üstten auta çıktı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-0 ev sahibinin üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla temsilcimiz sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı ve tur şansını 14 Ağustos'ta oynanacak rövanş mücadelesine bıraktı.