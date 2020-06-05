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Spor

Fenerbahçe, Nihat Özdemir’e cevap verecek

Fenerbahçe Başkan Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy’un, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in açıklamalarına kulüp televizyonundan cevap vereceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 17:21:20 -
Fenerbahçe, Nihat Özdemir’e cevap verecek

Fenerbahçe Başkan Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy’un, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in açıklamalarına kulüp televizyonundan cevap vereceği açıklandı.


Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili ’Yazıklar Olsun Nihat Özdemir!’ başlıklı yapılan açıklamada, "TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün akşam saatlerinde tarihe ’rezalet’ olarak not edilen beyanatlarından sonra bu saate dek halen bir açıklama yapmamıştır. Konuyla ve bu şahısla ilgili başkanımız ve başkan vekilimiz bugün FBTV’de gerekli açıklamaları yapacaklardır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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